Петраков назвал футболистов, которые винноватые за неудачный исход матча Украина - Шотландия
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после матча с Шотландией и объяснил, в каких моментах нашей команде не хватило мастерства
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
По словам Петракова, в матче Украина – Шотландия (0:0) нашей команде не хватило реализации – свои моменты должны были реализовать Андрей Ярмоленко, Артем Довбык и Тарас Степаненко.
"Чего не хватило сборной Украины? Того же, чего и в Уэльсе, — реализации. На таком уровне, когда есть моменты, надо забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового...", - сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
Для выхода в элитный дивизион Лиги наций Украине нужна была лишь победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша команда снова проведет в лиге B.
В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.
- 21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- 26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.
- Вечером 27 сентября сборная Украины по футболу сыграла вничью против Шотландии в 6-м туре Лиги наций.
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