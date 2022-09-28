Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По словам Петракова, в матче Украина – Шотландия (0:0) нашей команде не хватило реализации – свои моменты должны были реализовать Андрей Ярмоленко, Артем Довбык и Тарас Степаненко.

"Чего не хватило сборной Украины? Того же, чего и в Уэльсе, — реализации. На таком уровне, когда есть моменты, надо забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового...", - сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Для выхода в элитный дивизион Лиги наций Украине нужна была лишь победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша команда снова проведет в лиге B.

В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.

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