Об этом Петраков заявил на пресс-конференции перед решающим матчем сборной Украины против Шотландии в Лиге наций, который транслировал канал УАФ в YouTube .

По словам тренера, он не ведет переговоров о продлении контракта, истекающего в декабре 2022 года, а обращаться с этим вопросом нужно к президенту УАФ Андрею Павелко.

"Никаких переговоров нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос президенту УАФ", - сказал Петраков.

Он добавил, что уже около года работает главным тренером сборной Украины и адаптировался на этом посту.

"Сначала было очень тяжело. Специфика работы в национальной команде в том, что здесь каждый матч ответственен. Ответственность здесь растет в разы. Перед людьми, перед всеми. И уровень этих матчей очень высок - один матч стоит 10 во внутреннем чемпионате. После матчей сборной я дома чувствую очень сильную усталость. Очень тяжело. Но я быстро ухожу, буквально три-четыре дня. Матчи сборных - очень серьезный уровень. Это не давит, но ответственность очень большая", - отметил Петраков.

64-летнего Александра Петракова назначили и.о. главного тренера сборной Украины в августе 2021 года и утвердили в полноправном статусе в ноябре прошлого года. Под его руководством сборная Украины вышла из группы по отбору чемпионата мира, но не смогла преодолеть раунд плей-офф ЧМ, где в июне 2022 года победила Шотландию (3:1), но проиграла Уэльсу (0:1).

Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.

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