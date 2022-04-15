Петраков объявил список футболистов украинских клубов, готовящихся к плей-офф отбора на ЧМ-2022

Об этом сообщает УАФ.



Сбор и подготовка к матчу со Шотландией начнется 29 апреля. По предложению УЕФА и по приглашению Футбольного союза Словении он пройдет в этой стране в регионе Горенска.



Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков объявил список игроков из украинских клубов, которые прибудут на сбор в Словению. Игроки по иностранным чемпионатам присоединятся к ним после того, как их клубы закончат официальный сезон.



В течение мая команда проведет 5-6 товарищеских игр. Даты и спарринг-партнеры в скором времени будут определены.



Список вызванных игроков из украинских клубов:



Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).



Защитники : Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - "Шахтер Донецк).



Полузащитники : Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК "Днепр-1").



Нападающие : Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - "Динамо" Киев).



1 июня команду Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится поединок против Уэльса.





Украина перед стыковым матчем с Шотландией планирует сыграть с чемпионами мира.

14 апреля была названа официальная дата матча Украина - Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022.

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