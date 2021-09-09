Петраков эмоционально отреагировал на неудачу Украины в игре с Чехией
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что переживает негативные эмоции после ничьей в товарищеском матче с Чехией
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
По его словам, сборной Украины в очередной раз не удалось продержаться до конца матча, а для победы над Чехией не хватило считанных секунд.
"Какие могут быть эмоции? В Казахстане такое случилось, сейчас тоже ... Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным. У нас впереди очень важный поединок в Хельсинки. Одна ошибка - и все. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило 20-ти секунд. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны ", - сказал Петраков после ничьей 1: 1.
Он добавил, что после игры испытывает негативные эмоции.
"Эмоции отрицательные. Мы играли с участником 1/4 финала чемпионата Европы. После матча с Бельгией против нас в Чехии вышел основной состав. Я сделал ротацию. Но нужно забывать и двигаться дальше", - отметил Петраков.
- Напомним, 8 сентября в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью против Чехии .
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