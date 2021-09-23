Петраков дозвал в сборную Украины топ-голкипера

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



Бущан, который является вторым самым дорогим вратарем Украины, восстановился от травмы. Петраков исключил Георгия из резервного списка и внес в основную группу сборной Украины.



В списке вызванных теперь 26 игроков. Еще семь исполнителей внесены в резервный список. Футболисты сборной Украины будут готовиться к ближайшим отборочных матчах ЧМ-2022 - против Финляндии и Боснии и Герцеговины - которые состоятся в октябре.

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Список футболистов сборной Украины:



Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Резник ( "Ворскла" Полтава).



Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарний, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия).



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ( "Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Александр Зубков ( "Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ( "Легия", Польша).



Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).



Резервный список: Андрей Лунин ( "Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ( "Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ( "Десна" Чернигов), Александр Пихальонок (СК "Днепр-1").



В списке вызванных отсутствует Руслан Малиновский.



Сбор стартует 4 октября.

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