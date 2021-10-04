Петраков довызвал в сборную Украины нового футболиста

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



Сборы национальной команды начнутся сегодня, 4 октября, в Киеве. Шабанов прибудет в сборную с другими игроками.



Состав сборной Украины:



Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава).



Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге ", Бельгия).



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр) Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).



Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).



Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).



Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

У сборной Украины 5 очков и второе место в группе D. Франция имеет 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.

17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков сборной Украины, в котором не оказалось Руслана Малиновского.

28 сентября стало известно, что Зинченко не поможет сборной Украины в решающих матчах квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины и Финляндии.

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