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Петраков довызвал в сборную Украины голкипера "Динамо"

25 августа, 2021 среда
15:21
Спорт

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко получил вызов в сборную Украины на отборочные матчи чемпионата мира - 2022

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пригласил Дениса Бойко после того, как команда лишилась голкипера испанского "Реала" Андрея Лунина, который сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее вместо травмированных вратарей Георгия Бущана и Анатолия Трубина в национальную команду довызвали Андрея Пятова и Дмитрия Резника.

Бойко сыграл за сборную Украины 6 матчей.

Сборную Украины ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве). Кроме этого, команда Петракова 8 сентября в Пльзене проведет товарищескую встречу с Чехией.

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Денис Бойко
Андрей Лунин
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