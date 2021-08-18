Петраков довызвал в сборную Украины еще одного футболиста

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.



Петраков перевел Макаренко из резервного списка в число вызванных на сентябрьский сбор игроков.

Состав сборной Украины:



Вратари: Георгий Бущан ( "Динамо" Киев), Анатолий Трубин ( "Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ( "Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ( "Славия" Прага, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ( "Фехервар", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Артем Довбик ( "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).

Резервный список: Виктор Коваленко ( "Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба - "Заря" Луганск) .

Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.

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