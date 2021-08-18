Петраков довызвал в сборную Украины еще одного футболиста
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал полузащитника венгерского "Фехервара" Евгения Макаренко на сентябрьский сбор
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Петраков перевел Макаренко из резервного списка в число вызванных на сентябрьский сбор игроков.
Состав сборной Украины:
Вратари: Георгий Бущан ( "Динамо" Киев), Анатолий Трубин ( "Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ( "Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ( "Славия" Прага, Чехия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ( "Фехервар", Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Артем Довбик ( "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).
Резервный список: Виктор Коваленко ( "Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба - "Заря" Луганск) .
Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 16 августа УАФ опубликовала расширенную заявку сборной Украины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- После этого и.о. главного тренера сборной Александр Петраков назвал имена футболистов, которых довызвал на сентябрьский сбор национальной команды.
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