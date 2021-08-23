Петраков довызвал в сборную Украины двух новых вратарей

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



Пятов из "Шахтера" и Резник из "Ворсклы" заменят в сборной Украины Георгия Бущана и Анатолия Трубина, которые получили травмы.



Отметим, что Пятов объявил о завершении карьеры в сборной перед Евро-2020, а Резник неоднократно вызывался в национальную команду, однако пока и не дебютировал.



Трубин перенес операцию после разрыва мениска и пропустит не меньше 3 месяцев. Бущан из-за небольшого повреждения не сможет играть, как минимум в ближайшие 10 дней.

Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.

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