Петраков довызвал в сборную Украины двух новых вратарей
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал в сборную Украины вратарей Андрея Пятова и Дмитрия Резника
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
Пятов из "Шахтера" и Резник из "Ворсклы" заменят в сборной Украины Георгия Бущана и Анатолия Трубина, которые получили травмы.
Отметим, что Пятов объявил о завершении карьеры в сборной перед Евро-2020, а Резник неоднократно вызывался в национальную команду, однако пока и не дебютировал.
Трубин перенес операцию после разрыва мениска и пропустит не меньше 3 месяцев. Бущан из-за небольшого повреждения не сможет играть, как минимум в ближайшие 10 дней.
Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 16 августа УАФ опубликовала расширенную заявку сборной Украины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- После этого и.о. главного тренера сборной Александр Петраков назвал имена футболистов, которых довызвал на сентябрьский сбор национальной команды.
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