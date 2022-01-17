Петр Порошенко вылетает в Киев

Как сообщает "Украинская правда", Петр Порошенко прибыл в аэропорт столицы Польши Варшавы для регистрации на рейс.

Пятого президента сопровождают народные депутаты от его партии Ахтем Чийгоз и Алексей Гончаренко, а также адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.



Как пишет интернет-издание, на контроле возникла толкотня из-за журналистов.



Порошенко фотографируется с прохожими. Он уже заявил журналистам, что сон у него был хороший и волноваться нечего.









Накануне команда Порошенко разместила фото в соцсетях из Варшавы.