Петр Порошенко вылетает в Киев
Лидер "Европейской Солидарности" прибыл в аэропорт Варшавы, откуда он планирует вылететь в Украину
Как сообщает "Украинская правда", Петр Порошенко прибыл в аэропорт столицы Польши Варшавы для регистрации на рейс.
Пятого президента сопровождают народные депутаты от его партии Ахтем Чийгоз и Алексей Гончаренко, а также адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.
Как пишет интернет-издание, на контроле возникла толкотня из-за журналистов.
Порошенко фотографируется с прохожими. Он уже заявил журналистам, что сон у него был хороший и волноваться нечего.
Накануне команда Порошенко разместила фото в соцсетях из Варшавы.
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