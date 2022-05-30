Петр Порошенко выехал за границу в официальную командировку на саммит Европейской народной партии

Об этом в соцсети написала нардеп от фракции "Европейская Солидарность" София Федына.

"Петр Порошенко таки поехал в официальную командировку на заседание Европейской народной партии. Огласка, реакция дипломатов и европарламентариев дали результат. Не понимаю, почему блокировали из Офиса именно поездку на парламентскую ассамблею НАТО", - отметила народная избранница.

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Напомним, власть сорвала участие Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО, несмотря на утвержденный Стефанчуком состав делегации.

Порошенко обращался к Зеленскому с открытым письмом

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