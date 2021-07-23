Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом

Об этом передает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".



Подчеркнута важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Также Порошенко отметил опасность обнародованной договоренности между Вашингтоном и Берлином по запуску Северного потока-2, который является оружием в руках Путина для подрыва европейской энергетической солидарности и представляет угрозу для Украины.

Он также заявил о важности усиления военной помощи Украине со стороны США, в том числе путем заключения двустороннего соглашения по безопасности .

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