Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом
Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом
Об этом передает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".
Подчеркнута важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.
Также Порошенко отметил опасность обнародованной договоренности между Вашингтоном и Берлином по запуску Северного потока-2, который является оружием в руках Путина для подрыва европейской энергетической солидарности и представляет угрозу для Украины.
Он также заявил о важности усиления военной помощи Украине со стороны США, в том числе путем заключения двустороннего соглашения по безопасности .
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