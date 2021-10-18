Петр Порошенко встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Куин

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности" .



Стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины.



Подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.



Значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства.



Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и происходить в правовой и юридически обоснованный способ.



Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.



Петр Порошенко выразил благодарность за неизменную солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.



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