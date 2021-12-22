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Петр Порошенко встретился с вице-маршалком Сената Михалом Каминским и членами Комитета по иностранным делам Сената Республики Польша

22 декабря, 2021 среда
12:12
Общество

В рамках визита в Варшаву лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-маршалком Сената Михалом Каминским и членами Комитета иностранных дел Сената Республики Польша

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

Петр Порошенко высоко оценил неизменную политику Польши по всесторонней поддержке Украины как в отпоре продолжающейся российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства, так и во внедрении реформ, направленных на интеграцию в Европейский Союз и НАТО.

Собеседники отметили важность сохранения консолидированной и единой позиции трансатлантического мира по сдерживанию и противодействию деструктивным действиям Российской Федерации, угрожающим и Украине, и Польше, и всей демократической Европе.

"Считаем недопустимыми какие-либо уступки со стороны Запада на откровенный и циничный шантаж Москвы, подрывающий миропорядок, международное право и основные принципы международных отношений и мирного сосуществования народов", - подчеркнул Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил необходимость обеспечения полноправного участия всех прямо заинтересованных сторон, включая Украину, Польшу, страны Балтии и всего восточного фланга НАТО в переговорах по стратегической стабильности в Европе.

"Путин стремится подписать новый пакт Риббентропа-Молотова 2.0 и новую Ялту 2.0, но ответ должен получить мощную и решительно настроенную коалицию демократических государств мира, которая заставит путинский режим ответить за все преступления против мира, безопасности, прав человека", - призвал пятый президент Украины.

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