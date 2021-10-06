Петр Порошенко встретился с Ицхаком Герцогом

Было отмечено, что участие президента Израиля в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра является важным сигналом единства и солидарности между странами.

Особо было отмечено уверенное развитие Украины как государства, в котором нет места для антисемитизма, проявлений ксенофобии и любой нетерпимости.

Петр Порошенко выразил благодарность за многолетнюю поддержку со стороны Израиля в противодействии вызовам безопасности и стабильности Украины.

Стороны отметили запуск зоны свободной торговли между Украиной и Израилем, а также выразили уверенность в необходимости дальнейшего раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества между сторонами.