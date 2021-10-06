Петр Порошенко встретился с Ицхаком Герцогом
Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом
Было отмечено, что участие президента Израиля в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра является важным сигналом единства и солидарности между странами.
Особо было отмечено уверенное развитие Украины как государства, в котором нет места для антисемитизма, проявлений ксенофобии и любой нетерпимости.
Петр Порошенко выразил благодарность за многолетнюю поддержку со стороны Израиля в противодействии вызовам безопасности и стабильности Украины.
Стороны отметили запуск зоны свободной торговли между Украиной и Израилем, а также выразили уверенность в необходимости дальнейшего раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества между сторонами.
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