Петр Порошенко: все усилия сейчас направляем на обретение Украиной членства в Европейском Союзе

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".

"23-24 июня состоится саммит Европейского Союза, заседание Совета Европейского Союза, где будут приниматься решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И именно на этом должны быть сконцентрированы сейчас усилия украинской власти, президента, правительства, дипломатии. Я делаю максимум от меня зависящего для того чтобы обеспечить реализацию этих возможностей и ожидаю соответствующей эффективности работы и от всех задействованных сторон", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что во время Конгресса ЕНП в Роттердаме на каждой встрече с европейскими лидерами, в выступлениях и переговорах настаивал на важности такого решения безопасности на континенте.

"У меня состоялись встречи с большинством руководителей Европейского Союза, очень теплая и содержательная встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Мы знаем, как многое сейчас зависит от Европейской Комиссии, и я вижу, что госпожа Урсула делает все возможное, является твердым сторонником будущего статуса страны-кандидата для Украины", – отметил Порошенко.

"Наша команда "Европейской Солидарности" приняла активное участие в формировании резолюции Конгресса, которая в том числе была посвящена Украине. Это было принципиально: ЕНП и ее участницы со всей Европы настаивают на предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Официально. Это очень важно", – говорит Порошенко.

"Результатом этого являются конкретные действия, которые произошли уже после Конгресса в Роттердаме. Именно представители ЕНП инициировали рассмотрение на конференции президентов Европейского Парламента решения о поддержке предоставления Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС. Это – договоренность", – отмечает Порошенко.

"Вторая позиция – это де-факто тотальное голосование депутатами от ЕНП в Европарламенте постановления о предоставлении нам соответственно статуса. Мы ожидаем в ближайшее время визита руководства Еврокомиссии, где также будут обсуждены конкретные детали. Сегодня решения должны принимать две институции. Первая – это Еврокомиссия и еврокомиссары, которые готовят соответствующие проекты решения. И вторая, главная, это страны-члены на заседании Европейского Совета. Очень надеемся, что нам удастся это сделать", - говорит пятый президент.

"Июнь очень особенный месяц, когда открыто окно возможностей для Украины. Это не будет долго, и поэтому нам сейчас важно объединить максимум усилий для того, чтобы Украина достигла поставленных целей и реализовала эти возможности", - резюмирует Порошенко.

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