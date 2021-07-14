Петр Порошенко: вместо того, чтобы шутить над украинским языком - шутите по-украински

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности ".



"У меня для вас две новости, и обе хорошие, и обе - о языке. Конституционный Суд Украины наконец признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". И я вас с этим поздравляю", - сказал Порошенко.



Он напомнил, что закон о языке атаковали два года.

"Закон, который был принят нашей командой, где докладчиком был Николай Княжицкий, главой Парламента был Андрей Парубий, и я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как Президента Украины, - конституционная. И второе - на Бюджетном комитете под вашим и нашим давлением мы спасли этот закон. Ибо все русофильские поправки были отозваны ", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что осталось 24 часа, один день до 16 июля, когда этот закон будет работать в полном объеме.



"В том числе для российских и пророссийских сериалов, где, пытаясь выслужиться перед агрессором, русифицировали Украину. Закон надо выполнять, в том числе и "95-му кварталу", которому от меня большой совет. Лучше не шутить над украинским языком - а шутить по-украински. И будет вам счастье ", - отметил Порошенко.

Напомним, что Большая палата Конституционного суда признала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" соответствующим Основному закону.