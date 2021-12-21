Петр Порошенко в Варшаве: ПДЧ в НАТО для Украины – лучшая санкция против Путина, которая может быть применена уже сейчас
План действий по членству в НАТО для Украины является наилучшей санкцией против России, которая может быть применена уже сейчас
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в Варшаве во время выступления на Международной конференции безопасности "Россия - Украина - НАТО: эскалация напряжения на восточном фланге", пишет пресс-служба партии "ЕС".
"План действий по членству в НАТО для Украины должен быть принят уже в следующем году в Мадриде в июне. Я, кстати, хочу напомнить, что План действий по членству в НАТО Польши был также принят в Мадриде", - отметил Порошенко.
"Это будет лучшая санкция, победа свободного мира и сокрушительное поражение Путина. Потому что никакие Будапештские меморандумы безопасность не гарантируют. Единственным инструментом безопасности является НАТО", – убежден Порошенко.
"Сейчас де-факто Путин пытается вернуть Ялту – с зонами влияния, с запретами движения по НАТО. И он публично выдвигает эти ультиматумы. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, имеем ли мы право и возможность быть членами НАТО или нет. Это зависит исключительно от НАТО и от украинского народа. И мы должны дать сейчас очень жесткий ответ, который Путин точно услышит", – отмечает Петр Порошенко.
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