Петр Порошенко в Варшаве обсудил вопросы безопасности с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Мареком Кухцинским
Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко в Варшаве встретился с председателем Комитета по иностранным делам сейма Республики Польша Мареком Кухцинским и членами Комитета по иностранным делам сейма
Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".
Участники встречи подробно обсудили ситуацию в регионе, прежде всего учитывая концентрацию российских войск вдоль государственной границы Украины, а также продолжающиеся усилия по обеспечению деоккупации Донбасса и Крыма.
Петр Порошенко поблагодарил за твердую поддержку Киева со стороны Варшавы и отметил важность дальнейшего скоординированного укрепления трансатлантического фронта санкций против российского агрессора.
Относительно так называемых предложений Кремля о "гарантиях безопасности" участники встречи подчеркнули: принципиальным условием для любых подобных обсуждений с Москвой является немедленная деэскалация на границах Украины и деоккупация захваченных Россией украинских территорий Донбасса и Крыма.
Стороны скоординировали подходы по этим вопросам, отметив важность увеличения цены за агрессию России в свете продолжающихся в ЕС и НАТО обсуждений относительно путей ответа на вызовы безопасности, в том числе превентивных мер.
Стороны выразили решительную настроенность и дальше противостоять запуску "Северного потока - 2", который подрывает общеевропейскую безопасность и солидарность, а в свете нынешних вызовов со стороны Кремля является недопустимым.
Отдельно стороны обсудили ситуацию по укреплению демократии, верховенства права и устойчивости институтов государства в Украине, прежде всего в контексте борьбы с коррупцией.
Участники встречи отметили опасность возвращения Украины в прежнюю практику выборочного правосудия и преследования политических оппонентов, что неприемлемо для страны, которая искренне стремится к европейской и евроатлантической интеграции.
Петр Порошенко выразил благодарность Мареку Кухцинскому за твердую поддержку Украины в противодействии российской агрессии и на пути нашего государства в Европейский Союз и НАТО.
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