Петр Порошенко в прямом эфире CNN рассказал, что украинцы стоят в очередях не за хлебом, а за оружием

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Мы, украинцы, не стоим в очереди за хлебом, за деньгами из банкомата. Мы стоим в очереди за оружием. Мы стоим в очереди, чтобы сдать кровь нашим солдатам при нынешнем дефиците. Бесспорно, мы демонстрируем уникальные качества, которыми мы можем противостоять российской агрессии. Мы можем противостоять российской оккупации. Мы едины вместе со всем миром", – говорит Петр Порошенко.



Он также ответил на вопрос, чувствует ли он как пятый Президент себя мишенью россиян.



"У меня ощущение, что я уже восемь лет являюсь конкретной мишенью россиян. Я просто символ. Но мы не боимся. И вот только что, пока мы здесь стоим, мы услышали сообщение нашей гражданской обороны, что через пять минут в центре Киева будут российские бомбы, и у нас в 100 метрах отсюда – бомбоубежище, но я не собираюсь прерывать наше интервью, потому что информационная война, которую Путин ведет против Украины, является частью этой гибридной войны, которую он вел против нас восемь лет. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы мир узнал правду о ситуации в Украине", – отмечает лидер партии.



"Вот это автомат Калашникова. У нас есть 4 MLAW на 300 членов батальона Территориальной обороны, и есть два пулемета. И более или менее это все. У нас нет тяжелой артиллерии. У нас нет танков, у нас нет БТР, потому что мы запустили этот процесс буквально несколько дней назад, а создали всего два дня. Это – длинная очередь желающих записаться в батальон, но у нас не хватает для этого оружия. И это единственное ограничение нашей Территориальной обороны", – говорит Порошенко.



"Нормальные обычные люди, порой никогда не бывшие в армии, сейчас стоят в очереди, чтобы присоединиться к нам. Это чрезвычайно трогательная и замечательная демонстрация того, как украинцы ненавидят Путина и как мы выступаем против российской агрессии", - подчеркнул Петр Порошенко.