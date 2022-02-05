Петр Порошенко в интервью CNBC призвал к санкциям против Северного потока-2

"Для того, чтобы Россия и дальше ослабевала, нужны новые санкции для Северного потока-2. Поскольку Северный поток-2 не является ни экономическим, ни энергетическим, это путинский проект, направленный на подрыв западного единства и нанесет большой вред Украине, Польше, многим другим государствам", – подчеркнул Порошенко.

"Вторая позиция – сделать Украину сильнее. Поставлять оружие, мотивировать рост экономики, увеличить цену, которую Россия заплатит, если Путин и дальше будет прибегать к совершенно безумным решениям для продолжения полномасштабных действий против Украины. Более сильная Украина точно повысит цену. И это кратчайший путь к миру", – считает пятый президент.

"И третье – повысить устойчивость Украины. Мы должны увеличивать внутреннее единство, внутренние реформы. Те реформы, которые начаты еще нашей командой. Речь идет о реформах сектора безопасности и обороны, экономических реформах, судебной реформе, чтобы сделать Украину более понятной и предсказуемой для Западного мира. В том числе, вести мощную борьбу с коррупцией", – констатирует Петр Порошенко.

"Как пример, Украина больше года не может назначить главу антикоррупционной службы. Это же было одно из обещаний Зеленского всем, начиная от президента Байдена и заканчивая президентами Европейского Совета и Европейской Комиссии. Это совершенно неприемлемо", – резюмирует лидер партии.