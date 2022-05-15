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Петр Порошенко в День памяти жертв политических репрессий: "Теперь это уже последняя конвульсия нашего извечного врага"

15 мая, 2022 воскресенье
12:39

Пятый президент, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в День памяти жертв политических репрессий, 15 мая 2022 года, в своем видеообращении подчеркнул, что война России против Украины ведется с давних времен, и теперь наступило решающее время в этой битве

Об этом сообщает официальный сайт "Евросолидарности".

"Мы помним, что 24 февраля началась вторая фаза войны, широкомасштабное вторжение России против Украины. Это так. Но Быковня, до которой отсюда с десяток километров, открывает нам более широкий взгляд на историю агрессии России против Украины. Эта война ведется уже с давних времен. Она всегда была войной на уничтожение. В ней уже не раз случались периоды широкомасштабного развертывания. В двадцатом веке такими временами были Голодомор и Большой террор", - напомнил Порошенко.

"Наше государство и армию, рожденную национальной революцией, Россия уничтожила. Уже тогда Россия использовала инструментарий гибридной войны. И марионеточные республики, и оружие для них из северного военторга, и коллаборанты, открывавшие путь московской орде", - констатирует Порошенко.

В России понимали, что идея независимости глубоко укоренена, что азиатский коммунизм чужд европейской украинской традиции,  говорит Петр Порошенко.

"В 1932-1933 годах в оккупированной Украине тысячи сел стали безмолвными Бучами и Мощунами, местами массовых казней голодом, убийствами. Украинцев убивали голодом или пулями, потому что в Кремле тогда, как и теперь, считали, что Украина и украинцы вообще не могут существовать, не имеют права", – говорит пятый президент.

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"Так же теперь изверги убивали тех, кто осмелился жить по-человечески без их разрешения, убивали в селах под Киевом, Черниговом, Харьковом, Сумами. Так же выискивают и похищают их теперь в Херсоне или Мелитополе. И, кстати, так же крадут у Украины зерно и снова вывозят за границу!", - отмечает Порошенко.

"Но теперь это уже последняя конвульсия нашего извечного врага. Потому что сегодня ему противостоит мощная армия, которую мы с вами возродили после 2014-го. Побеждает армия, побеждает язык, побеждает вера! Мы прошли точку невозврата. Нашу правду увидели народы, в нашу силу поверили правительства. Сегодня весь демократический мир поддерживает нас в нашей борьбе", – говорит Порошенко.

Он уверен: украинцы накажут врага за геноциды на нашей земле:

"Это наша с вами обязанность и наша присяга перед могилами невинных жертв и героев борьбы за независимость, давних и нынешних. Настало решающее время в битве, которая длится столетиями".

"Мы победим, защитим наше право и право наших детей свободно жить на нашей украинской земле", - подчеркивает Петр Порошенко.

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