Петр Порошенко в День памяти жертв политических репрессий: "Теперь это уже последняя конвульсия нашего извечного врага"

Об этом сообщает официальный сайт "Евросолидарности".

"Мы помним, что 24 февраля началась вторая фаза войны, широкомасштабное вторжение России против Украины. Это так. Но Быковня, до которой отсюда с десяток километров, открывает нам более широкий взгляд на историю агрессии России против Украины. Эта война ведется уже с давних времен. Она всегда была войной на уничтожение. В ней уже не раз случались периоды широкомасштабного развертывания. В двадцатом веке такими временами были Голодомор и Большой террор", - напомнил Порошенко.

"Наше государство и армию, рожденную национальной революцией, Россия уничтожила. Уже тогда Россия использовала инструментарий гибридной войны. И марионеточные республики, и оружие для них из северного военторга, и коллаборанты, открывавшие путь московской орде", - констатирует Порошенко.

В России понимали, что идея независимости глубоко укоренена, что азиатский коммунизм чужд европейской украинской традиции, говорит Петр Порошенко.

"В 1932-1933 годах в оккупированной Украине тысячи сел стали безмолвными Бучами и Мощунами, местами массовых казней голодом, убийствами. Украинцев убивали голодом или пулями, потому что в Кремле тогда, как и теперь, считали, что Украина и украинцы вообще не могут существовать, не имеют права", – говорит пятый президент.

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"Так же теперь изверги убивали тех, кто осмелился жить по-человечески без их разрешения, убивали в селах под Киевом, Черниговом, Харьковом, Сумами. Так же выискивают и похищают их теперь в Херсоне или Мелитополе. И, кстати, так же крадут у Украины зерно и снова вывозят за границу!", - отмечает Порошенко.

"Но теперь это уже последняя конвульсия нашего извечного врага. Потому что сегодня ему противостоит мощная армия, которую мы с вами возродили после 2014-го. Побеждает армия, побеждает язык, побеждает вера! Мы прошли точку невозврата. Нашу правду увидели народы, в нашу силу поверили правительства. Сегодня весь демократический мир поддерживает нас в нашей борьбе", – говорит Порошенко.

Он уверен: украинцы накажут врага за геноциды на нашей земле:

"Это наша с вами обязанность и наша присяга перед могилами невинных жертв и героев борьбы за независимость, давних и нынешних. Настало решающее время в битве, которая длится столетиями".

"Мы победим, защитим наше право и право наших детей свободно жить на нашей украинской земле", - подчеркивает Петр Порошенко.

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