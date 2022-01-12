Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с Генеральным секретарем Европейской народной партии Антонио Лопес-Истурисом

Были обсуждены вопросы укрепления евроатлантической солидарности с Украиной из-за агрессии России.

Петр Порошенко отметил недопустимость возобновления концепции сфер влияния на европейском континенте и предоставления России права вето на свободный выбор европейских государств геополитических союзов и интеграционных образований. Он призвал к введению превентивных, а не реактивных санкций против российских властей за отказ от деэскалации и обострение рисков масштабного вторжения на территорию Украины. Речь идет, в частности, об отключении России от финансовой системы SWIFT, запрете на любые операции с российскими долговыми обязательствами, санкциях против приближенных к Путину лиц и членов их семей и остановке "Северного потока - 2".