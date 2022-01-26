Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Петр Порошенко требует от власти немедленно выделить деньги украинской армии и прекратить набивать свои карманы

Петр Порошенко требует от власти немедленно выделить деньги украинской армии и прекратить набивать свои карманы

26 января, 2022 среда
12:02
Общество

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал власть немедленно увеличить финансирование украинской армии и прекратить масштабное хищение бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Три месяца весь мир бьет тревогу по поводу накопления войск на границах Украины со стороны Московии. Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, направляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинской власти", - констатирует Порошенко.

"Нам действительно не нужно паниковать, не нужно размышлять, нападет Путин или нет, - нужно подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, если дипломатические усилия его не остановят", - убежден Петр Порошенко.

"Почему у нас до сих пор некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 50%, а большинство военнослужащих не продлевают контракты? Почему до сих пор не приобретено горючее для украинской бронетехники? Почему с 2019 года не закуплены бронежилеты и кевларовые шлемы? "Привет" преследователям "киборга" генерала Марченко", - заметил Пятый президент.

Где украинские стратегические резервы?

"Ответ наконец-то прозвучал вчера в расследовании антикоррупционеров, обнародовавших шокирующие данные: за 2021 год на нужды армии Зеленский провел тендеров на сумму в 10 раз меньшую, чем средства, выделенные на мегакоррупционное "Большое хищение". Не зря они это хищение называют большим, потому что чувствуют масштабы собственными карманами", - подчеркивает Порошенко.

"Это главный бизнес-проект Зеленского, он стал инструментом и его личного обогащения и, к сожалению, теневого финансирования "зеленых кнопок" в этом парламенте", - говорит Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что именно поэтому власти затягивают назначение специализированного антикоррупционного прокурора, и призвал НАБУ начать соответствующее расследование.

Порошенко также призвал руководство парламента внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" об увеличении расходов на оборону и укреплении обороноспособности государства, предусматривающего выделение на нужды армии дополнительных 50 миллиардов гривен.

"Мы требуем поставить законопроект 6542, который был поддержан всеми фракциями демократической оппозиции и заблокирован "слугами". Дайте деньги украинской армии", - призвал Петр Порошенко.

Новости
Петр Порошенко
Европейская солидарность
Читайте также:
Ігор Суркіс
25 января, 2022 вторник
Суркис сообщил, кому готов доверить "Динамо"
Кір Стармер
24 января, 2022 понедельник
Украина сдержала слово, а Путин - нет. Мы должны стать рядом с нашим союзником, - лидер лейбористов Стармер о Будапештском меморандуме
Пентагон
24 января, 2022 понедельник
Обострение на границе Украины: США привели в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для отправки в Европу
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.6
    Покупка 28.6
    Продажа 28.93
  • EUR
    Покупка 32.2
    Продажа 32.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
26 января
12:07
Нардеп-миллионер из "Слуги Народа" Клочко получает от государства компенсацию на аренду жилья, - Bihus.info
12:06
Константин Москалец: Господин
12:03
Вблизи Флориды перевернулась лодка: 39 человек пропали без вести
12:02
В Азии обнаружили более 200 новых видов животных и растений
11:49
Артиллерия и танки: оккупанты в ОРДЛО разместили 165 единиц военной техники за пределами хранения
11:45
Путин
Правительство Италии рекомендовало бизнесу отказаться от встречи с Путиным, - La Repubblica
11:44
Деритесь, чертовы трусы: у Фьюри лопнуло терпение из-за Усика, Джошуа и Уайта
11:38
Телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков как территорию России
11:27
Помогли дельцам уклониться от уплаты акциза более чем на 70 млн грн: на Днепропетровщине сообщили о подозрении трем таможенникам
11:22
рубль
В результате эскалации на границе с Украиной российские миллиардеры за месяц потеряли $28 млрд, - Forbes
11:18
Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35
11:09
"Во избежание аварий системы безопасности не трогали": хакеры Беларуси заявили об атаке сетей железной дороги, чтобы помешать движению войск РФ
11:01
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины назвал причину провала Шевченко в Италии
10:59
"Не исключаем": глава МИД Британии Трасс о персональных санкциях против Путина за агрессию в отношении Украины
10:58
флаг России
Германия требует от США исключения для сферы энергетики в случае наложения на РФ санкций за войну с Украиной
10:35
Большинство литовцев считают, что Литва должна поддержать Украину в случае российского вторжения, - опрос
10:24
Польша начала строить стену на границе с Беларусью
10:22
Самый влиятельный промоутер мира нанес удар по чемпионским амбициям Ломаченко
10:05
Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Засыпка находится в крайне критическом состоянии, - Денисова
09:55
Тренер, не пустивший Украину в плей-офф домашнего Евро-2012, вернулся в АПЛ в 74 года
09:52
Энтони Блинкен
Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Британии Трасс сдерживание агрессии РФ в отношении Украины
09:44
МН17
В ЕСПЧ состоятся слушания по заявлениям Украины и Нидерландов против России, в частности по поводу сбитого самолета MH17
09:22
Госдеп США
США предупредили о "решительном ответе" Беларуси, если с ее территории РФ будет наступать на Украину
09:09
Лучше забирай деньги: промоутер напугал Джошуа последствиями второго поражения от Усика
09:01
Андрей Ермак
"Инсинуации и манипуляции": Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами "ЛДНР"
08:36
Экс-тренер сборной Польши объяснил, почему назначение Шевченко перед матчем ЧМ-2022 против России будет ошибкой
08:36
Петр Толстой
ПАСЕ проголосовала против кандидатуры россиянина-украинофоба Толстого на должность вице-президента Ассамблеи, - нардеп Кравчук
08:33
COVID-19 тест
В Украине за сутки - 24 321 новый случай COVID-19, умер 141 человек
08:17
26 января в Украине ожидаются морозы и небольшой снег
07:55
Байден
Байден заявил о готовности рассмотреть персональные санкции против Путина в случае нового вторжения в Украину
07:24
доллар, валюта
Гривня подешевела по отношению к доллару на 29 копеек по курсу НБУ
2022, вторник
25 января
23:11
В прошлом году к языковому омбудсмену более 3,5 тыс. раз обратились по поводу нарушений закона, больше всего - в Киеве и на Харьковщине
23:07
Большинство поляков считают, что Польша должна поддержать Украину в случае вторжения РФ, - опрос
23:06
"Шахтер" может отдать 10 млн евро за 16-летнего вундеркинда из Бразилии, - СМИ
22:50
В Нидерландах подготовят план на случай отсутствия российского газа
22:45
В зоне ООС
"Еще верим в дипломатическое решение": главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетят зону ООС
22:32
"Барселона" решила бесплатно перехватить у "Баварии" футболиста-победителя ЛЧ
22:27
ДНР
На Нормандской встрече советников будут определять дату переговоров Украины с террористами об "особом статусе" ОРДЛО, - dpa
22:13
российские солдаты
Россия перебрасывает десант в границу с Украиной, - расследователи CIT
22:11
2200 грн за справку: СБУ разоблачила депутата из Харьковской области, который наладил подделку COVID-документов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV