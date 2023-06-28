Петр Порошенко с трибуны парламента: блокирование выплат 30 тысяч военным – несправедливое и нечестное

Он призвал депутатов выполнить свой долг по отношению к украинским защитникам, об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Очень ответственно, что мы принимаем этот закон в День Конституции, когда рядом с трибуной Верховной Рады лежит текст Конституции. Приоритетные задачи, стоящие перед Украиной, это оборона и безопасность, это демократия и экономика. Мы говорим сейчас о справедливости и восстановлении 30 тысяч выплат, которые были установлены в марте 2022 года. Попытки забрать у воинов выплаты несправедливы, безответственны, нечестны", – отметил Порошенко.

Пятый президент напомнил, что 10 апреля Верховная Рада Украины конституционным большинством голосов проголосовала за то, чтобы возобновить выплаты военным: "те, кто остановил подписание этого закона, будут нести ответственность перед народом Украины и перед украинскими военными за то, что три месяца они лишают украинских военных денег".

"Мы делали все возможное для того, чтобы решить этот вопрос, сделать рабочую группу. В рабочей группе, созданной по нашей инициативе, мы определились, чтобы принять в первом чтении – снова конституционным большинством – норму о возвращении для всех 30 тысяч. И предоставить право Кабинету Министров изымать тех, кто находится в пунктах постоянной дислокации. Мы должны были голосовать этот законопроект в целом. И снова те же, кто остановил 10 апреля выплаты военным 30 тысяч, требовали, чтобы поставить это на второе чтение", - возмутился Порошенко.

"Посмотрите, что вы наделали – там находится норма, которая лишает военных 30 тысяч выплат. То, за что мы боролись – за раненых, за тех, кто вне штата, за позиции по инструкторам, по курсантам, по срочной службе, – не оправдывает того, что нашими руками хотят забрать у военных. Это изнасилование парламента и поругание Конституции", – резюмировал Порошенко.