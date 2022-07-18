Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Это - разрушенный дом в городе Часов Яр. Здесь погибли 50 человек. Среди обломков так и застыли изуродованная детская коляска, велосипед, зацепившийся за разрушенную стену. Жуткое зрелище. Именно так, с точки зрения Путина, "освобождают" русскоязычных жителей Донбасса. Их освобождают от жизни. За каждую жизнь украинского гражданского – украинской женщины, украинского ребенка, украинского мужчины – кровью будут отвечать нелюди, варвары, которые обстреливают мирное местное население", – отмечает Порошенко.

Пятый президент отмечает: то, что делает Россия на территории Украины, – это геноцид. "Так же они нас убивали в 33-м, так же они нас убивали и в послевоенные годы на Западной Украине. Также они нас убивают и сейчас", - говорит Порошенко.

"Сегодня здесь – вместе с депутатом Польского Сейма, добрым другом Украины и моим, Павлом Ковалем. Павел внес огромный вклад и в то, что Украина получила Соглашение об ассоциации, и в то, что Украина получила углубленную и всеобъемлющую Зону свободной торговли. Тогда Павел был руководителем парламентской делегации Европарламента. Очень смелый патриот Польши и неистовый патриот Украины. Мир должен знать, как выглядит война в Украине", – отмечает Порошенко.

"Мы очень благодарны украинской нации за это сопротивление. Я видел Бучу… Я считаю, что все в Европе должны знать, что украинцы воюют за Европу, за наши общие ценности. Моя миссия – объяснять это в Польше. И не только в Польше, а и во всех европейских странах, чтобы донести очень четкий месседж: сегодня украинцы – это настоящие европейцы, готовые отдать свою жизнь за наши общие ценности", – говорит Павел Коваль.

Петр Порошенко добавляет: "Приезжая на фронт, я каждый раз напоминаю себе, для чего это все, ради чего наша борьба и где корни нашей ярости, которая дает нам силы биться и побеждать".

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