Петр Порошенко: речь идет не о Трухине, а о полной деградации власти Зеленского

Об этом пишет в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии "ЕС".



"С тех пор как Владимир Зеленский привел в Верховную Раду армию своих "слуг", Украина постоянно переживает "день сурка". Сегодня же второе февраля. Коррупция, взятки, пьянь за рулем, которая является потенциальными убийцами - "слугам" все сходит с рук. И только общественное внимание и журналистские расследования вытягивают на свет Божий их многочисленные преступления и не дают прятать зеленые концы в мутную воду", – констатирует Порошенко.



"Речь не о Трухине. И не о ДТП. Это вообще о Зеленском. Он несет ответственность за каждого "Слугу", потому что все эти зашкваренные ноунеймы попали в список по его воле и только. В 2019-м "Слуги" любили называть это модными словцами типа "социальный лифт". На самом же деле Зеленский просто запустил канализацию в реверсном режиме - и этим лифтом все оно поперело наверх. А сейчас он системно покрывает преступления своей команды, потому что сам является соучастником", - отмечает лидер партии.



Порошенко констатирует, что расследование преступления с участием теневого кассира Зеленского депутата Трухина демонстрирует полную деградацию власти. "Как и то, что и ДБР, и МВД, и Офис генерального прокурора обслуживают исключительно интересы Офиса Зеленского. И что только его персональное участие могло в течение почти полугода обеспечивать такую глубокую координацию силовых структур в "крышевании" Трухина", – отмечает Петр Порошенко.



"Мы требуем немедленно созвать внеочередное заседание Верховной Рады, где должны отчитываться руководители правоохранительных органов… Так же имеем право услышать и Зеленского, персонального ангела-хранителя Трухина", – пишет пятый президент.



"Считаю, что НАБУ должна обратить внимание и на информацию о сумке со 150 тысячами, которые Трухин вез из Полтавы в Киев. Но приобщить этот эпизод к расследованию многочисленных заявлений о "зарплате в конвертах" для "слуг" и об откате на "Великом воровании" ", – отмечает Петр Порошенко.



"Отмечаю: полную ответственность за действия Александра Трухина несет Зеленский, который привел его в парламент. Ответственность за бездействие министра Монастырского несет Зеленский, который его туда рекомендовал. Ответственность за бездействие ДБР несет Зеленский, назначивший руководителя Бюро, благословив мошеннический конкурс", – резюмирует лидер партии.