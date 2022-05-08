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Петр Порошенко: путинская Россия сегодня – это как гитлеровская Германия 80 лет назад, а Путин – то же, что Гитлер

8 мая, 2022 воскресенье
12:46
Новости Петр Порошенко

Как и во время Второй мировой войны, сегодня мы снова на передовой, и мы победим путинский рашизм

Об этом пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сказал в воскресенье, 8 мая 2022 года, в видеообращении по случаю Дня памяти и примирения, сообщает официальный сайт "ЕС".

Порошенко подчеркнул, что мир должен был сдержать российского фюрера еще тогда, когда он подал первые намеки на свои реваншистские планы.

"Никогда снова не должны повториться ужасы Второй мировой войны, уничтожение невинных людей, разрушение самих основ цивилизации. "Никогда снова" звучало снова и снова. Уже после нападения на Грузию, после захвата Крыма, после агрессии на востоке нашего государства. Но повторение слов не могло заменить действий в защиту мира.Не один год шло ползучее умиротворение агрессора, который на "никогда снова" отвечал - "можем повторить", - напомнил Порошенко.

Теперь российская агрессия распространилась на всю территорию Украины – констатирует пятый Президент:

"Снова агрессор отрицает наше право на существование, объявляет о своем праве силой перекраивать границы. А у нас, украинцев, отбирает право на жизнь. При этом он использует весь инструментарий нацизма: бомбардировку городов и сел, геноцид мирного населения, тотальную ложь в медиа" .

"На фотографиях из Макарова, Бучи, Бородянки мы увидели тела людей со связанными руками, убитых выстрелами в затылок. Мы увидели сожженные дома и усеянные телами улицы, увидели мертвых, которых русская не позволяла хоронить", - отмечает Петр Порошенко.

"Можем повторить" – это о геноциде. Тотальное уничтожение людей и народов, которые не вписываются в бред путина, и это стало для России главным содержанием этой войны", - убежден лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко отмечает, что уничтожение учебных заведений, библиотек и музеев скопировано с гитлеровского плана "ОСТ", предполагавшего превращение Украины в источник сырья и рабской рабочей силы. А вывоз зерна из оккупированных территорий – это повторение Голодомора.

Сегодня как и во времена Второй мировой, мы – на передовой. Сегодня снова свободный мир – перед смертельной опасностью. Непреодолимое зло не остановится в Украине. Это очень хорошо понимают народы, которые внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне. Именно эти народы и правительства и сейчас поддерживают нас и дальше развертывают поддержку Украины, оформили уже юридически мощную антипутинскую коалицию. Оружие, санкции, противостояние российской пропаганде, гуманитарная помощь, убежища беженцам, укрепление единства НАТО и ЕС - это уже не лозунги, это конкретные действия", - отмечает Порошенко.

"Победили нацизм и фашизм - победим и рашизм. Но после победы мы еще с большей уверенностью скажем "Никогда снова!", - подчеркивает пятый президент.

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