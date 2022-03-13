Петр Порошенко: Путин сильно просчитался, когда планировал нападение на Украину, и он заплатит за все свои преступления

"Первая ошибка Путина – он недооценил мощь Вооруженных сил Украины, которые мы перестраивали с 2014 года. Не представляете, какие изменения прошли в украинской армии – состав, вооружение, обеспечение. Все – от одностроя до гимна, от Джавелинов до Байракторов, которые были ввезены именно тогда. И мы на сегодняшний день готовились очень серьезно", – говорит Порошенко.

"Путин недооценил и ошибся. И заплатит за эту ошибку судебным приговором трибунала в Гааге и десятками тысяч жизней пришедших на нашу землю российско-фашистских захватчиков", - отмечает пятый президент.

"Это наша отечественная война. Мы объединяемся не вокруг политиков, должностей, кресел, а вокруг Украины. Наш народ это очень ярко продемонстрировал. и это вторая ошибка Путина. Потому что он недооценил наше единство", – считает Порошенко.

"Путин переоценил вместе со всем миром мощь и могущество российской армии. Все эти видосики, которые он снимал о гиперзвуковых ракетах, о танках "Армада" и Т-14, о каком-то там 4-м, 5-м поколении самолетах СУ-35 или другое. На сегодняшний день Украина продемонстрировала – это надутая крепость, и наши военные умеют бить Путина", – констатирует Петр Порошенко.

"Он растерян сейчас. Он раненый зверь, от которого можно ожидать чего-либо. И потому никакого шапкозаброса – мы должны быть бдительными, объединенными и сильными", – отмечает Петр Порошенко.

"Четвертая ошибка Путина – он недооценил, как объединится вокруг Украины мир. То, что мы построили солидарность мира с Украиной, всемирную коалицию в поддержку Украины. Он очень рассчитывал, что он снова найдет слабое звено, выдернет его и заблокирует и санкции, и действия НАТО, и что угодно другое", – говорит Порошенко.

"Лидерство президента США с его администрацией, Конгресс, где у нас есть двухпартийная поддержка, лидерство Европейского Союза, Великобритании с премьер-министром Джонсоном и с двухпартийной поддержкой в парламенте продемонстрировало невиданный до этого объем санкций. Россия сейчас является страной, к которой действуют самые жесткие санкции за всю историю их существования", – резюмирует Порошенко.