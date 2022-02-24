Петр Порошенко проводит военный кабинет

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".



Как известно, Порошенко объявил о создании военного штаба из опытных военных с целью развития системы обороны Киева.



"Выстоит Киев - выстоит Украина! Я призываю мужчин прибыть в пункты территориальной обороны своих городов. Территориальная оборона должна быть немедленно обеспечена оружием, средствами коммуникации, дронами, горючим, запасами вещевого, пищевого и медицинского обеспечения, противотанковыми средствами", - подчеркнул Петр.



"Все должны поступить в распоряжение военного руководства и выполнять приказы командования. Дисциплина и порядок – важные условия для эффективной борьбы", – убежден пятый Президент.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb