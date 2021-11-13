Петр Порошенко призывает объединить усилия против "Северного потока - 2"

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

Он приветствовал решение Палаты представителей США внести в оборонный бюджет поправки по санкциям против энергетической аферы Путина, которая представляет угрозу не только Украине, но и ЕС.

"Тот случай, когда все здоровые силы в Украине, которым небезразлична судьба государства, должны объединиться, чтобы остановить "Северный поток - 2"", - написал Петр Порошенко.

"Вдохновляет новость о том, что Палата представителей Конгресса США поддержала поправки к NDAA, которые способны остановить запуск газопровода Путина и сохранить энергетическую безопасность и Украины, и объединенной Европы", – пишет Порошенко.

"Со своей стороны привлеку все свои возможности и контакты в поддержку политики противодействия "Северному потоку - 2". Решение за Сенатом США, где, хочу верить, найдется достаточно стратегического видения и мудрости для остановки энергетической аферы века со стороны Кремля. Остановим "Северный поток - 2" вместе!" - призывает пятый президент.

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