Петр Порошенко призвал к полной изоляции российского режима
Европарламент не успел проголосовать за признание кремлевского режима террористическим, как Россия немедленно подтвердила свой статус террориста N1 в мире
Об этом пишет в Facebook Петр Порошенко.
"В бессильной злобе Москва в очередной раз расписывается в том, что ничего не может сделать ни с Украиной, ни с нашим героическим сопротивлением, ни с международным единством и солидарностью. Без света, тепла или воды можно потерпеть и день, и неделю. Однако, без свободы и независимости - это не жизнь, однако рабам, населяющим территорию по ту сторону "поребрика", этого не понять", - отмечает пятый президент.
"Еще больше оружия Украине, качественное усиление системы ПВО, чтобы контролировать небо. Предоставление нам оружия средней и далекой дальности действия, чтобы уничтожать российские вооруженные арсеналы и логистические центры. Антироссийские санкции, включая тотальный эмбарго. Признание России государством-террористом. Полная изоляция преступного режима - таков должен быть ответ коллективного Запада", - убежден Порошенко.
"А за нами дело не станет. Наши ВСУ выгонят захватчиков, накажут за каждое преступление, за каждую ракету, снаряд или пулю, за каждую жизнь. Мы выстоим и победим", - отмечает Петр Порошенко.
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