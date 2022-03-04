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Война с Россией: хроника
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Петр Порошенко привез средства военной защиты на блокпост на въезде в Киев

4 мартa, 2022 пятница
16:14
война с Россией

Петр Порошенко привез шлемы, рации и вооружения для украинских воинов, охраняющих въезды по дороге из Бучи-Гостомеля в Киев. Кроме того, передадут бойцам также и бронежилеты

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности" .

"Ребята здесь, чтобы защищать Киев. И настроение такое, что мы Киев не сдадим. И сделаем здесь россиянам ад за то, что они двинулись к нам, за то, что они убивают мирных жителей, детей. За то, что они ненавидят Украину и отказывают нам в праве быть украинским народом, отказывают нам в праве иметь собственную, вот эту политую кровью и потом нашу украинскую землю", - сказал Петр Порошенко.

Он добавил: "Мы хотим показать, что в Киеве они встретят мощное вооруженное сопротивление. Это первая позиция. И вторая позиция – мы хотим успокоить киевлян. Киев сегодня находится под защитой возможно самых лучших ребят, бойцов, офицеров, сержантского состава, имеющих боевой опыт". Которые не будут волноваться, когда нужно открыть огонь. Ждем российских танков для того, чтобы их уничтожить".

"Никто не боится Путина. Никто не боится россиян. Мы считаем, что Путин после произошедших в Харькове, Мариуполе, Чернигове уже не агрессор. Путин уже убийца, террорист и дьявол. И его ждет судьба в лучшем случае - это лава подсудимых в Гааге", - подчеркнул политик.

Сами бойцы, пригласившие Петра Порошенко посетить этот блокпост, говорят, что благодарны за шефство. Они отмечают, что готовы достойно встретить врага.

Как сообщил Василий Зернецкий, этот блокпост на въезде в столицу, как и многие другие в этом районе, за которые отвечает 206 батальйон территориальной обороны, были построены и обустроены силами команды "Европейской Солиданости".

"Здесь на нашем блок посту эти конструкции я как инженер, я знаю как собирать. Защищаем наши северные рубежи, русня не пройдет. Это только начало нашей работы. Превращаем Киев в крепость, чтобы ни один подлец не пришел", - рассказал Зернецкий.

"Вся наша партийная организация сейчас работает полностью на обеспечение боевых подразделений. Многие, как и я подписали контракт и вступили в 206 батальон территориальной обороны", - добавил он.

"Сейчас все помогают. Ссоры, которые были до того, какие-то непонятные моменты сейчас отсутствуют. У нас во взводе есть представители разных национальностей, представители как минимум четырех религий, радикалы, либералы - "Демократическая сокира", и "Карпатский сечь", и " Неизвестный патриот "в одном взводе", - сказал участник терробороны Артем Лисовец.

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2022, пятница
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