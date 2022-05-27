Петр Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии
29-30 мая 2022 г. пятый президент Украины Петр Порошенко в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Ожидается, что, кроме участия в работе Ассамблеи, Порошенко проведет ряд встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран-союзников Альянса и Европейского парламента
Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".
31 мая – 1 июня 2022 года Петр Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза.
Ключевой темой мер ЕНП будет продолжающаяся война России против Украины, а также пути поддержки Украины. Лидер партии "Европейская Солидарность" приглашен выступить с речью перед участниками форума. Планируется ряд двусторонних встреч.
В работе Конгресса и Саммита ЕНП примут участие президенты Европейской Комиссии и Европейского парламента, руководство стран ЕС из числа ЕНП.
5 мая Петр Порошенко получил приглашение Президента Европейской народной партии принять участие в Конгрессе ЕНП, который состоится 31 мая – 1 июня в Роттердаме (Нидерланды).
В рамках Конгресса запланировано избрание нового руководства политической семьи Европейской народной партии, обсуждение и координация позиций по актуальным вопросам развития Евросоюза.
Речь идет, в частности, об увеличении поддержки Украины в отпоре российской агрессии, усилении санкционного режима против России и определении позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС в контексте подготовки к июньскому заседанию Европейского Совета.
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