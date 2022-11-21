Об этом передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Программа визита предусматривает встречи Петра Порошенко в государственном департаменте и министерстве обороны США в рамках консолидированных усилий Украины по укреплению стратегического партнерства с Соединенными Штатами, а также политической, экономической, безопасности и энергетической помощи нашему государству со стороны союзников.

Среди прочего запланирована также встреча пятого президента Украины с активом Атлантического Совета и участие в публичном мероприятии Совета по международным делам США по поддержке Украины в войне России против нашего государства.

"Вашингтон – наш ключевой союзник. И мы все благодарны нашим американским партнерам. Мы благодарны двусторонней поддержке в конгрессе, в администрации. Мы восхищаемся лидерством президента США Джо Байдена. Кстати, у него сегодня день рождения. Я хочу, пользуясь возможностью, своего доброго друга, доброго друга Украины поздравить с днем рождения и пожелать силы, твердости и здоровья", – сказал Порошенко журналистам во время Форума безопасности в Галифаксе.

"Мы планируем несколько сверхважных встреч. Это будет встреча в Пентагоне, в министерстве обороны США, это будут встречи в госдепе с руководством. Это будут встречи с неправительственными организациями, выступления в Атлантическом Совете, в Совете по международным делам. Очень важные встречи с конгрессменами и сенаторами. Это все делается для того, чтобы мы укрепили поддержку Украины и она не зависела от того, какие политические расклады в США. Мы твердо убеждены: Соединенные Штаты – на нашей стороне", – отмечает Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb