Петр Порошенко: победа Украины нужна всему миру, потому что речь идет о глобальной безопасности, в том числе энергетической и ядерной

Об этом Порошенко сказал в интервью "5 каналу" .

"Я предложил миру абсолютно четкий элемент стратегии: это депутинизация Европы, депутинизация мира и в конце концов – депутинизация России. На первом этапе это означает, что мы должны Путина загнать в изоляцию. Путин не должен чувствовать, что он великая держава. Он – Северная Корея. Вот у них есть союз, проголосованный против украинской резолюции, и там было пять стран: это сама Россия, это Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Венесуэла и все. И в этих условиях Путин будет в этой изоляции", - объясняет Порошенко.

"Раньше говорили: вот мы не можем создавать проблемы для народа, это же ответственность Путина. Можем и будем. Потому что в Буче, Бородянке, Ахтырке, Северодонецке, Рубежном, Попасной, Мариуполе расстреливали людей. Не Путин нажимал крючок. Это делали россияне, которые поддерживают Путина в его зверствах против Украины", – напомнил пятый президент.

"И поэтому мы должны депутинизировать мир. И поэтому мы должны не поддаваться на шантаж. Потому что, когда Совет Безопасности ООН будет рассматривать вопросы энергетической безопасности и ядерной безопасности мира, это означает, что в мире идет Третья мировая. Это не просто агрессия России против Украины". В условиях того, что Украина является страной, обладающей ядерной энергетикой. В условиях, когда Запорожская станция, которая больше десяти Чернобылей, захвачена. В условиях, когда гибнут тысячи и тысячи людей, и это может вспыхнуть с применением самого современного оружия", - предостерегает Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что после Второй мировой ничего подобного в мире не случалось. Войны в Ираке и Сирии, в Афганистане и Африке, в Ливии - никакие сравнения не идет с этими 8,5 годами, когда самое современное оружие одной из самых "больших" , как говорили, армий мира используется против свободного, независимого государства, создавшего собственную армию", - говорит Порошенко.

"Мы не поддадимся ядерному шантажу России, которая не только хочет пугать мир ядерным излучением и загрязнением. Она оторвет весь Юг Украины от энергоснабжения Запорожской АЭС, прекратит поставки российского газа и оставит без газа Европу. В конце концов эти шаги России конечно доказали Европе то, что Россия не является надежным поставщиком. Российская энергетика – это элемент российской агрессии, российского оружия. И в этих ситуациях это точно неприемлемо", – объясняет Петр Порошенко.

"Это точно не даст ни одной стране мира "устать" от войны в Украине. Потому что это не война в Украине. Это вопрос об их собственной безопасности. И когда я общаюсь с международными партнерами, я говорю: помогите нам сделать вашу работу. Помогите нам спасти вас. Вы не помогаете Украине – вы инвестируете оружие в собственную безопасность", - резюмирует Порошенко.

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