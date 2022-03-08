Петр Порошенко передал оружие, рации и снаряжение бориспольской терробороне

Порошенко также сообщил, что в ближайшее время в Украине будет изготовлена партия бронежилетов из финской стали – более 5 тысяч.

"Мы надеемся, что до конца недели мы их привезем. Я принял решение, что мы в Финляндии на Бронестали закупаем бронепластины. Наивысшего качества из финской брони. А сами по Украине будем производить разгрузки, пластиноноски. Общее количество, которое мы планируем сегодня сделать и поставить в Украину, превышает 5 тысяч", – сообщил пятый президент.



Порошенко сообщил, что бронежилеты будут поставлены в батальоны терробороны Киева и области, которые он патронирует – в частности, 206 батальон столицы, а также батальоны, которые сформированы в Василькове, Фастове и других районах Киевщины.

Он отметил, что по просьбе городского головы Борисполя Владимира Борисенко в эту координацию войдет и терроборона города, первым принявшего на себя удар российских оккупантов.

"5 тысяч в первую очередь мы будем давать батальонам, входящим в нашу координацию, наше сотрудничество. На сегодняшний день Владимир обратился, чтобы бориспольские силы точно остались с нами в тесной координации. Мы работаем сейчас и по Фастовскому, и по Васильковскому району", – напомнил Порошенко.

"Война де-факто началась с Борисполя. Я видел собственными глазами удары ракет по аэропорту. Зарево. Взрывы. Тогда еще большинство украинцев не поняли – как это так, что в 21 веке ночью просыпаться от взрывов бомб и ракет. На сегодняшний день я хочу отметить, что в Борисполе усилиями общины, усилиями городского головы сегодня очень профессионально готовятся к встрече врага", - отмечает Петр Порошенко.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко поблагодарил за помощь бойцам терробороны. Он призвал журналистов из международных СМИ освещать преступления России против Украины. Владимир Борисенко также обратился к мировым лидерам с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной.

"Я знаю, что нас видят сотни тысяч людей. Я знаю, что Петр Алексеевич говорит за это каждый день, каждый час. Если нам закроют небо – поверьте, Вооруженные силы покажут, на что они способны. Нам нужно знать, что наши семьи" е в безопасности. Что нам сверху не прилетит. А остальное мы отработаем", – говорит Борисенко.

Петр Порошенко также обратился к партнерам с призывом срочно предоставить Украине противотанковые и противовоздушные средства.

"Срочно нам нужно усилить поставки противотанкового и противовоздушного оружия. ПТРК и ПЗРК. Люди с огромным опытом – ветераны и участники войны, знающие, как пользоваться противотанковыми средствами. То, что нам было поставлено, за первые тринадцать дней войны часть из них использована. Необходимо, что в каждом отделении были противотанковые средства, в каждом отделении были ПЗРК. И чтобы мы использовали тот потенциал для того, чтобы увеличить цену, которую заплатит Путин в случае, если он не остановится и не отведет свои войска", – объясняет Петр Порошенко.

Пятый президент также призвал солдат вражеской армии сдаваться. "Сдайтесь, поднимите белый флаг, и вам обеспечат, чтобы вы имели возможность, пока Путина не свергнут, не возвращаться в Россию. Тем самым вы спасете и свою жизнь, и обеспечите хоть какое-нибудь будущее", – резюмирует Петр Порошенко.