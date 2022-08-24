Петр Порошенко: независимая Украина – это надежда народов на победу справедливости и права, на мир и наказание агрессора

Поздравление Порошенко обнародовал в Facebook.

"24 августа – 31 год от восстановления Независимости и ровно шесть месяцев от начала полномасштабной агрессии россии в войне, которая началась восемь лет назад, но длится уже не одно столетие. За эти 180 драматических дней весь мир увидел, что Украина – это большая страна. А народ наш – невероятной силы духа с сильнейшей армией, которую мы все вместе совместно творили с 2014 года", – написал пятый президент.

Порошенко отмечает, что восемь лет назад все осознали, что свобода и независимость нам не гарантированы, и что мы стали еще одним поколением, которому выпало защищать их в многовековой войне с российской империей.

"Да, Независимость надо утверждать с оружием в руках. Украинцы к этому готовы. Нас не сломили ни ярость врага, ни численность его оружия. Наша несгибаемость получила нам уважение и поддержку всего свободного мира. Независимая Украина сегодня - это надежда народов на победу справедливости и права, наказание агрессора, крепкий и продолжительный мир", - считает Петр Порошенко.

"А наша опора и надежда - Вооруженные Силы Украины. Каждый день приносит нам известия о героизме воинов. Мы верим в них. Мы знаем, что одной только веры мало, армии нужна поддержка. Наша команда - рядом с воинами с первых дней. Мы гордые тем, что привозим на линию фронта мощную и очень нужную технику. Мы, украинцы, стали нацией воинов и волонтеров. Именно в этом году мы доказали: Украина для нас – превыше всего! Что отец наш Бандера, и Украина – мать!", - пишет пятый президент.

"Мы победили уже в том, что не дали пути осуществить его план буквально через неделю стереть Украину с политической карты мира. Вопреки кремлевским планам Украина выстояла, защитила и сохранила свою независимость, стала кандидатом в члены Европейского Союза", - констатирует Порошенко.

"С этим чувством любви и единства, стремления победы встречаем главный праздник нашего государства. В наших сердцах отдаются большие слова "Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею". С Днем Независимости тебя, Украина! А пожелания этого года у всех нас тоже одно-единственное. Желаем нашему государству, всему нашему народу и каждому из нас победы и мира!", - пишет Петр Порошенко.

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