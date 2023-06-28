Петр Порошенко: Конституция – это наш план действий

"Мы часто воспринимаем Конституцию как перечень прав и свобод, обязанностей и полномочий, как декларацию наших намерений и мечтаний. А давайте попробуем посмотреть на Конституцию как план действий", - предлагает пятый президент.

Что означает европейская идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины? Это означает, что все ветви власти, от которых это зависит, должны выполнить свои конституционные обязанности и обеспечить начало переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в этом году. Это означает, что все ветви власти — президент, верховная рада, кабинет министров и другие должны делать все, чтобы Украина как можно быстрее сняла все вопросы западных союзников, мешающих нам двигаться в НАТО. Борьба с коррупцией, электронное декларирование, децентрализация, закон о независимом отборе Судей КСУ", – пишет Порошенко.

"Что означает ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешними и грядущими поколениями за будущее Украины? Что значит укрепление гражданского согласия на земле Украины? Это значит, что мы должны держать внутреннее единство и сделать все от нас возможное и невозможное, чтобы сохранить государство , изгнать врага с нашей земли и победить. Вот об этом говорит нам наша Конституция. Это — наш план, наш указатель, наш Основной Закон", – отмечает Петр Порошенко.