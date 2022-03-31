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Петр Порошенко. Как еще Запад может помочь Украине

31 мартa, 2022 четверг
18:20
война с Россией

Наши воины должны знать, что на месте наших уничтоженных городов мы построим более сильную, еще более процветающую страну

После месяца кровопролития, беспощадных бомбардировок и гибели мирных жителей план блицкрига Путина с треском провалился. Триумфального шествия русской армии по Киеву не было. Запад не выглядел беспомощно и слабо. Украина не капитулировала.

Пойманный в свою же ловушку, понеся тяжелые потери как кровью, так и деньгами (благодаря западным санкциям), Путин переключился на план Б: сравнить с землей наши города и убить, уморить голодом или сломать наш народ.

Нет сомнений в том, что неспровоцированное и заранее запланированное вторжение России в Украину будет задавать тон геополитике на следующие полвека или даже больше. Это выходит далеко за пределы Украины и даже Европы. Весь мир от Вашингтона до Пекина наблюдает за этим.

Как президент Украины во время первого российского вторжения в 2014–2019 годах, я знаю: если Путину сойдет с рук то, что он делает в моей стране, он не остановится на этом. Как и другие авторитарные режимы по всему миру отважятся сделать то же самое в других местах.

Запад пока удивляет всех своим небывалым единством. Но есть еще дополнительные шаги, которые нужно предпринять, чтобы заставить путь к миру.

В феврале 1941 года Британия Черчилля наедине сражалась с гитлеровской нацистской Германией. Как известно, он сказал США: "Дайте нам инструменты, и мы завершим работу". В 2022 году Украина самостоятельно борется с путинским безумием. Поэтому мы просим и у наших западных партнеров. Примите Закон о ленд-лизе, аналогичный Закону США о ленд-лизе образца 1941 года. Он должен позволить национальным правительствам поставлять Украине необходимые вещи, включая продовольствие, боеприпасы, танки, истребители, противотанковые и зенитные системы.

Поскольку украинские военные героически борются как на суше, так и на море, результат русской войны и, следовательно, будущее мира, стабильности и безопасности в Европе зависит от эффективного контроля нашей страны над своим небом.

Понятно, что НАТО не хочет вводить бесполетную зону. Но Альянс все еще может многое сделать, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами, чтобы помочь удерживать небо под контролем. Прежде всего, речь идет о передаче Украине самолетов МиГ-29, имеющихся в наличии в странах НАТО. Поставка систем противовоздушной обороны (земля-воздух), типа системы противовоздушной обороны С-300, еще больше поможет Украине лишить Россию единоличного преимущества в воздухе.

Что касается экономической помощи, то западные санкции ежедневно сдерживают возможности России поставить нас на колени. Но есть возможность сделать эти санкции еще более действенными. Это означает тотальное торговое эмбарго, в том числе запрет на покупку ЕС российских энергоресурсов (нефть, газ). Каждая копейка, которой Запад лишает Путина, это копейка, которая не пойдет на машину Москвы. Если России не заплатят за нефть и газ, она уменьшит количество ракет "Искандер", которые сейчас ежедневно улетают в нашу сторону.

Путин хочет, чтобы мы отчаялись под его бомбами, среди руин нашей страны. Наши воины должны знать, что на опустошенных городах мы построим более сильную, даже более преуспевающую Украину, чем та, которую он пытался у нас отобрать. Наши западные партнеры должны подать сигнал, что они уже планируют послезавтра – что они помогут нам восстановить нашу страну без промедлений. Мы предлагаем трехсторонний план Байдена-Мишель-Джонсона по Украине, поддержанный США, ЕС и Великобританией, но также открытый для других стран, прежде всего членов Семерки.

Первыми тремя фундаментами такого плана могли быть кредиты, предоставленные Украине международными финансовыми институтами, и одновременно замороженные резервы Центрального банка России и своеобразная программа помощи "энергоносители для восстановления" (средства по продажам российского газа и нефти попадали бы в специальный фонд для восстановления инфраструктуры Украины) .

И последнее: мы знаем, что путь к вступлению Украины в ЕС будет долгим и трудным. Но тот факт, что наша заявка буквально скреплена украинской кровью, должен быть сильнейшим признаком того, что мы действительно являемся неотъемлемой частью Объединенной Европы. Мы знаем, что переговоры потребуют времени. Мы знаем, что на пути к подлинному членству нет сокращенной дороги. Но при наличии политической воли в ЕС ничто не должно помешать дать нам статус кандидата на членство уже до конца 2022 года.

Война Путина против Украины переносит нас в реальность до периода окончания холодной войны. Мы знаем, за что сражаемся. Мы знаем, что победим. Мы знаем, что вы с нами. Но нам нужна постоянная помощь. С ней мы сможем восстановить международное мироустройство, установленное после холодной войны. Без такой помощи и победы мир вернется в 1914 год — но с оружием 21-го века. Такое будущее никому не нужно.

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