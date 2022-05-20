Петр Порошенко: для начала "депутинизации" мира нужен шестой пакет санкций

Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".

"Нам следует "депутинизировать" мир. А это значит, что нужно прекратить финансирование Путина. И это не только о нефти и газе. Не только о ядерном топливе и углях. Надо остановить международную торговлю с россией. Все это начинается именно сейчас, с шестого" пакета санкций Европейского Союза. Со следующей стадии санкций Соединенных Штатов. И это начало конца путинского режима", – считает Порошенко.

"Дальше должна быть блокировка российской транспортировки, включая российские нефтяные танкеры, коммерческие корабли. Следует их остановить с тем, чтобы не позволить доставлять какие-либо товары из россии. Все это для того, чтобы прекратить финансирование создания бомб, которые потом убивают украинцев" , – отмечает Порошенко.

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