Петр и Марина Порошенко выделили 1 млн грн на проекты для молодежи, пострадавшей от войны

Проекты будут отбираться путем открытого конкура, заявил в субботу, 12 августа, на Фейсбуке пятый президент.

В общей сложности планируется профинансировать до 10 молодежных инициатив, сумма грантов от 5 тысяч до 200 тысяч гривен.

"К международному Дню молодежи мы с Мариной Порошенко и ВОО "Солидарная Молодежь" запускаем проект в поддержку молодежи, которая пострадала из-за войны. Если у вас крутая идея - наша команда с радостью поможет вам реализовать желаемый проект и предоставит всю необходимую поддержку! С вас идея - с нас помощь", - сообщил Петр Порошенко.

"Миллион гривен на реализацию проектов, открытый конкурс. Для молодых ветеранов, переселенцев, общественных организаций и студентов. До 10 грантов, от 5 000 до 200 000 гривен. Поддержка и помощь молодежи - это инвестиция в будущее страны, у наших детей, в то, за что мы сейчас сражаемся и боремся", - убежден Порошенко.

Регистрация проектов на конкурс осуществляется через сайт poroshenko4youth.com .