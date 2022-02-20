Петр и Марина Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Петр и Марина Порошенко приняли участие в панихиде по погибшим и возложили цветы к мемориалу Небесной Сотни.

"Сегодня, в такой величественный для всей Украины день, мы молимся о душах погибших Героев Небесной Сотни. Вечная и светлая память всем. И мы никогда их не забудем. И никогда не простим их убийц", - говорит Марина Порошенко.

"Даже не верится, что прошло 8 лет после этих трагических и великих событий Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни, отдавшие свою жизнь, сыграли значительную роль в истории Украины", - сказал Петр Порошенко.

"8 лет украинский народ ведет борьбу за сохранение нашей святой великой Украины", - напомнил пятый президент.

"Путин два года назад выторговал "Беркут", который должен был сидеть в тюрьме, для того чтобы спасти этих преступников и негодяев. И не зря сейчас Путин подтянул под границы Украины огромное войско для вторжения, уничтожения Украины и убийства украинцев. Но Украина уже другая. И украинцы уже другие. И армия наша другая", - убежден Петр Порошенко.

"Мы защитим Украину. Сегодня мы говорим это здесь, на этом святом месте, где отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни. А после этого отдали жизнь тысячи защитников Украины только за то, чтобы мы с вами имели право строить украинское государство, европейское государство и вернуть Украину в европейскую семью народов. Я верю, что именно так и будет", - сказал Петр Порошенко.













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