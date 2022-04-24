Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Пасхой: молимся за победу добра над злом, за победу Украины

К народу Украины они обратились в видеообращении.



"Я от всей души поздравляю с Пасхальными праздниками тех, кто всю эту ночь молился. Мы, украинцы, молились за победу добра над злом, за победу жизни над смертью. Так, как учит нас Священное Писание", – сказал Порошенко после Всенощной службы.

Как отметил пятый президент, всех украинцев сейчас беспокоит вопрос: "Когда?" Когда будет наша победа? Когда закончится война? Когда Украина и украинцы смогут вернуться в мирную жизнь? И почему враг прошел к нам? Порошенко отмечает, что ответ можно найти в Священном Писании. Зло пытается уничтожить нас. Зло насилует наших женщин, убивает наших детей. Но добро и жизнь побеждает. Побеждает неотвратимо.

"Я твердо убежден, что победа будет за нами. И сейчас, особенно в этом году, Пасха приобретает совершенно невероятные черты. Когда Россия пытается позиционировать себя как центр православия, – я хотел бы напомнить, что нет там веры. Они пришли сюда убивать нас, пришли как антихристы. Человек, который называет себя "российским патриархом", благословил убийство украинцев. Поэтому приветствую сотни священников Русской православной церкви в Украине, которые отказались поминать Кирилла, отказались быть причастными к этой неблагодатной организации, цель которой - поддержать антихриста Путина и убивать украинцев", – констатировал он.

Порошенко убежден, что в этом году Украинская церковь получит тысячи новых приходов: "Томос, данный нам Вселенским Патриархом, объединит всех украинцев".

"В этот светлый день выражаю искреннюю благодарность всем, кто стоит на страже нашей безопасности и защищает Украину от захватчика, – воинам, медикам, волонтерам. Пусть Господне благословение и защита всегда будет с вами!" – говорит Марина Порошенко.

"После победы мы построим цветущую, фантастическую, невероятную Украину. С Божьей помощью. С нашей верой. С нашей надеждой. С нашей огромной любовью. Христос Воскрес!" – добавляет Петр Порошенко.