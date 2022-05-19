Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Днем вышиванки: это символ нашей несокрушимости и единения

Об этом они сказали в своем видеообращении к украинцам.

"Рашисты пришли уничтожить наши города и села, убивать нас за наш язык, нашу веру и наш генетический код. А код – среди прочего зашит в вышиванке. В такие времена наши флаг, герб, гимн, армия, язык, вера и так, – вышиванка, – делают нас нацией, объединенной единой волей и единственной судьбой", – подчеркивает Порошенко.

"Наша вышиванка – невероятно красивая. Поэтому элементы ее кроя и узоров очень охотно используют дизайнеры во всем мире. Ее надевают голливудские звезды и все, кто следит за модными трендами", – констатирует пятый президент.

Марина Порошенко добавляет: "Мы одеваем вышиванку не только ради красоты. Ею мы подчеркиваем, что мы – украинцы. По ней мы узнаем друг друга, слыша голос того украинского края, из которого происходит вышивка. Мы демонстрируем миру, что за нами – давняя традиция , которую мы унаследовали от славных и талантливых предков. Эта традиция живет и придает силы бороться, защищать и творить все украинское".

"С нами сегодня в вышиванках – украинцы всего мира. Те, которых вынесли на дальние берега давние волны эмиграции. И те, которые оказались в других странах с конца февраля. Так мы свидетельствуем: мы вместе, мы непобедимы, и мы гордимся тем, что мы – украинцы. Бок о бок с нами – свободные демократические народы и правительства, которые помогают нам и верят в нашу победу. Наши друзья тоже в вышиванках, потому что она – символ поддержки нашей украинской борьбы", – говорит Петр Порошенко.

Он убежден: в таком единстве мы точно одолим врага.

"Мы заживим раны и восстановим наши прекрасные города и села. И в праздники, и в будни на их улицах будут цвести узоры наших вышиванок – символы нашего несгибаемого украинского духа. Красота наших душ неизбежно воспроизведется в красоте наших улиц и городов. Мы отстроим все разрушенное . Мы сделаем Украину современным государством, которое процветает", – говорит Петр Порошенко.

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