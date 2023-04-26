Петиция в поддержку однополых партнерств в Украине набрала 25 тыс. голосов

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Президент Украины должен рассмотреть петицию граждан, созданную для введения регистрируемых партнерств для однополых и разнополых пар в поддержку законопроекта № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств". Она набрала необходимые 25 тыс. голосов.

"Украина должна легализовать гражданские партнерства для однополых и разнополых пар. Защитить тех, кто защищает ее. Общество к этому готово", - говорится в тексте петиции.