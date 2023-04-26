Петиция в поддержку однополых партнерств в Украине набрала 25 тыс. голосов
Петиция за создание регистрируемых партнерств для однополых и разнополых пар в поддержку законопроекта №9103 "Об институте регистрируемых партнерств" набрала 25 тыс. голосов
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Президент Украины должен рассмотреть петицию граждан, созданную для введения регистрируемых партнерств для однополых и разнополых пар в поддержку законопроекта № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств". Она набрала необходимые 25 тыс. голосов.
"Украина должна легализовать гражданские партнерства для однополых и разнополых пар. Защитить тех, кто защищает ее. Общество к этому готово", - говорится в тексте петиции.
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