Петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала нужное количество голосов
Сегодня, 14 сентября, петиция об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала более 25 тысяч подписей
Об этом говорится на официальном сайте Кабинета Министров Украины.Как отмечается в петиции , 17 августа стало известно, что Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра, что по сути означает ликвидацию национального киноархива, который с 1994 года последовательно занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино.
"Согласно приказу Госкино все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы Государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины", основным видом деятельности которого, по данным ЕГРПОУ, является "высшее образование" и который является правопреемником "Научного центра развития туризма"... Сотрудникам Центра должно быть сообщено о возможном увольнении", - пишет автор петиции Елизавета Мамона.
Автор петиции отмечает, что реорганизация или передача коллекции национального киноархива в "фейковое учреждение" – это фактическая ликвидация Центра.
"Это огромный удар по нашему культурному наследию и по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность. Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов", - говорится в петиции.
- 17 августа Довженко-Центр заявил, что так называемая реорганизация де-факто означает ликвидацию национального киноархива.
- 18 августа Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало обсуждение с Кабмином и Госкино вопроса о сохранении целостности фильмофонда Национального центра Александра Довженко.
- 26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал безотлагательно отменить приказ о фактическом уничтожении Довженко-Центра.
- Исполняющая обязанности Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила, что Украина, в случае реорганизации заведения, потеряет место в Международной федерации киноархивов.
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