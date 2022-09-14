"Согласно приказу Госкино все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы Государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины", основным видом деятельности которого, по данным ЕГРПОУ, является "высшее образование" и который является правопреемником "Научного центра развития туризма"... Сотрудникам Центра должно быть сообщено о возможном увольнении", - пишет автор петиции Елизавета Мамона.

Автор петиции отмечает, что реорганизация или передача коллекции национального киноархива в "фейковое учреждение" – это фактическая ликвидация Центра.

"Это огромный удар по нашему культурному наследию и по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность. Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов", - говорится в петиции.

Теперь петицию должен рассмотреть Кабинет Министров Украины.

17 августа Довженко-Центр заявил, что так называемая реорганизация де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

18 августа Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало обсуждение с Кабмином и Госкино вопроса о сохранении целостности фильмофонда Национального центра Александра Довженко.

26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал безотлагательно отменить приказ о фактическом уничтожении Довженко-Центра.

Исполняющая обязанности Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила, что Украина, в случае реорганизации заведения, потеряет место в Международной федерации киноархивов.

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