Петиция Стерненко к Зеленскому о запрете гражданам РФ въезда в Украину набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Об этом сообщил в Facebook Сергей Стерненко.



Петиция набрала необходимое количество подписей за 8 дней.



"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в петиции.



Стерненко заявил, что тема петиции особенно актуальна "учитывая нынешнее обострение на фронте и взимание российских войск к нашим границам".

Напомним, 21 сентября шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей. 27 октября Зеленский поручил СБУ и СНБО рассмотреть предложение Кондратюка.