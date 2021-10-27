Петиция шоумена Кондратюка о запрете концертов российских артистов: Зеленский поручил СБУ и СНБО рассмотреть предложение

Об этом говорится в карточке соответствующей петиции.

Как известно, петиция о запрете выступлений артистов из России собрала более 25 тысяч подписей украинцев.

Зеленский отметил, что на сегодняшний день запрещены гастроли российских артистов, которые находятся в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. В этот список, в частности, попадают лица, которые популяризируют или пропагандируют Россию, органы ее власти, представителей российской власти или оправдывают или признают правомерной оккупацию территорий Украины.

Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову и секретарю СНБО Алексею Данилову проработать указанные в петиции предложения и проанализировать состояние соблюдения требований украинского законодательства во время проведения выступлений российских артистов.

Ранее украинский шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей.

"Обработать вопросы по усовершенствованию системы их организации и проведения, усилению ответственности за нарушение требований закона", - говорится в ответе Зеленского.

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