Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Создание петиции инициировала Ассоциация семей защитников "Азовстали", опубликовала ее на сайте ОП 23 марта руководительница организации Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко.

Так, уже более 25 тыс. украинцев поддержали инициативу об учреждении Дня памяти защитников Мариуполя 20 мая. В настоящее время петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

"Оборона Мариуполя – уникальная операция, не имеющая сравнений в современной истории Украины. Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости. Сотни погибших бойцов отдали самое ценное – свою жизнь, сотни раненых и заключенных в плену защитников – своими отчаянными действиями заслуживают этого памятный день Согласно приказу Верховного Главнокомандующего, с целью сохранения жизни защитников – легендарная оборона города была прекращена 20 мая 2022 года.



Эта дата должна быть запечатлена в украинской истории в знак вечной благодарности народа Украины участникам одного из самых ожесточенных боев современности – боя за город Мариуполь", - подчеркнули в Ассоциации.